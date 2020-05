Auxílio Emergencial: Prefeitura de Alfenas instala tendas e banheiros químicos afim de evitar aglomerações

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Prefeitura de Alfenas instalou tendas e banheiros químicos na Praça da Matriz de São José e Dores, para acomodar melhor as pessoas que necessitem irem até à Caixa realizarem o saque do auxílio emergencial. De acordo com a administração municipal o objetivo é evitar aglomerações e assim diminuir o risco de contágio do novo coronavírus.

“É possível evitar o risco de contágio proporcionando melhor conforto para as pessoas que podem aguardar sentados à espera de atendimento, respeitando o distanciamento social e com medidas de higiene seguros.” – disse, a prefeitura.

Uma equipe formada por profissionais da Saúde realiza a medição de temperatura e pressão. Também são oferecidos serviços de atividades físicas, tais como, alongamentos. Tudo acompanhado por uma fisioterapeuta. Além disso, palestras educacionais e distribuição de banner explicativos para enfrentamento ao coronavírus estão sendo repassados para a população.

Em Varginha, a prefeitura também vai instalar tendas para as pessoas que aguardam na fila em frente à Caixa Econômica Federal.

Redação CSul – Alisson Marques/Fotos: Blog do Madeira