Autoridades recebem Lei que instituiu a Comenda Padre Victor

As autoridades políticas e religiosas de Três Pontas, receberam em uma cerimônia realizada no Plenário Presidente Tancredo Neves, na noite desta terça-feira (16), a Lei Estadual número 22.857, de 08 de janeiro de 2018, que institui a Comenda Padre Victor.

Objetivo da Lei é prestar justa homenagem ao Padre Francisco de Paula Victor, condecorando personalidades e instituições que tenham se destacado nas áreas social, cultural e educacional, contribuindo direta ou indiretamente, para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária, solidária e cidadã, seguindo o exemplo de Padre Victor.

Prestigiada por poucas pessoas, a entrega foi feita pelo deputado estadual, Dalmo Ribeiro (PSDB), autor do projeto que criou a Comenda, um reconhecimento pela vida e obra deste grande Beato Campanhense Trespontano. O Executivo, o Legislativo e a Associação Padre Victor receberam das mãos do parlamentar o documento que materializa o ato.

A Comenda será concedida anualmente, no dia 15 de novembro, em Três Pontas e será administrada por um comitê a ser designado. A ideia inicial era de fazer a entrega no dia 23 de setembro de cada ano, mais a Diocese da Campanha e a Associação Padre Victor não acharam viável a data e sugeriram então 12 de abril, quando é aniversário natalício de Francisco de Paula Victor ou no dia 15 de novembro, um dia após a sua beatificação.

Assim que as autoridades foram a frente receber o documento, o Secretário Municipal de Educação, Paulo Vitor da Silva, fez a leitura da lei, assinada no Palácio Tiradentes, pelo governador Fernando Damata Pimentel (PT) e divulgada no Diário do Executivo do Governo do Estado. A voz da musicista e professora do Conservatório de Música Heitor Villa Lobos e o som do violão do professor Beto Maciel ao entoarem o Hino do Beato.

O pároco da Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda Padre Ednaldo Barbosa, reafirma que o Estado reconhece em forma de lei, a grandiosidade deste sacerdote que se entregou a Igreja e a toda a comunidade trespontana. Padre Ednaldo se sente no anseio de agradecer o deputado pela iniciativa, que contribui com a divulgação do município.

Ter uma Comenda se torna um ponto muito importante para que o processo do turismo religioso seja colocado em prática, conforme Dr. Luiz Roberto tem planejado. O padre acrescentou que tem a expectativa que a honraria seja entregue às pessoas como forma de reconhecer os trabalhos que foram realizados ao longo dos anos e que certamente serão intensificados. Demonstrando que o projeto de Padre Victor continua mais vivo do que nunca e seja um marco para a cidade.

O prefeito será o presidente de honra do Comitê que vai administrar a comenda e na visão de Luiz Roberto, o deputado Dalmo Ribeiro, teve uma luz ao pensar a homenagem. Há muitos anos companheiro, a oportunidade surgiu justamente quando a Administração deseja que Padre Victor seja reconhecimento não somente em Minas Gerais, mas também nacionalmente e internacionalmente. “Esta comenda veio para somar no reconhecimento à Padre Victor”. O prefeito destacou o empenho do parlamentar que trabalhou sem pensar nada em troca na aprovação da lei e se surpreendeu ao ver que o governador Pimentel não demorou para sancioná-la, mesmo sendo ele da oposição.

O Beato Padre Victor é o símbolo maior de Três Pontas que sempre conhecida por ser a Terra do Café e nós temos o maior orgulho disso. A Comenda traz um respeito a toda população, mesmo àqueles que não são católicos. O dia 15 de novembro será marcante para a cidade e teremos algo a mais no calendário festivo, lembrando o quando importante Ele foi e é.

Beato Padre Victor

Francisco de Paula Victor nasceu na Vila da Campanha da Princesa, hoje município de Campanha, aos 12 de abril de 1827 e foi batizado em 20 de abril do mesmo ano.

Filho da escrava Lourença Maria de Jesus e pai desconhecido, nasceu escravo, mas não viveu como um, tendo como madrinha de batismo a patroa, Dona Mariana de Santa Bárbara Ferreira, que o ensinou a ler, escrever, tocar piano e falar francês.

Em 1848 o Bispo de Mariana visitou a cidade de Campanha onde foi procurado por Padre Victor que na época era alfaiate, ele manifestou a vontade de seguir a vida religiosa. Assim, em 05 de junho de 1849, Francisco de Paula Victor entrou para o Seminário em Mariana.

A ordenação de Padre Victor aconteceu no dia 14 de junho de 1851. Uma vez pároco, voltou para Campanha e rezou a primeira missa na cidade natal. Por lá permaneceu cerca de um ano, até ser transferido para Três Pontas. Chegou a pequena Vila em junho de 1852 para substituir o vigário da Paróquia que havia morrido. Aqui permaneceu 53 anos até falecer, em 23 de setembro de 1905. Foi sepultado na Matriz Nossa Senhora D’Ajuda, Igreja a qual ajudou a construir e seu velório durou três dias.

Em 03 de junho de 2015, os cardeais aprovaram no Vaticano por unanimidade o milagre atribuído ao Padre Victor que foi a gravidez de uma professora que a medicina não explica. A cura já havia sido reconhecida por médicos do Vaticano e por uma Comissão de Teólogos.

Foi beatificado em 14 de novembro de 2015 em Três Pontas, em cerimônia presidida pelo prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, o Cardeal Ângelo Amato, representante da Santa Sé, que anunciou a data como festa litúrgica em memória.

Fonte: Equipe Positiva / Foto: Reprodução