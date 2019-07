Autores são presos por tráfico de drogas em Carmo da Cachoeira

Por volta das 20h15 do último sábado (29), a Polícia Militar realizava operação batida policial em Carmo Da Cachoeira, quando, na Rua Domingos Riberio de Rezende, local já conhecido por tráfico de drogas, visualizou o veículo Ford/Ecoesport com placas de Carmo da Cachoeira, parado em frente e com três pessoas do lado de fora, que com a aproximação da viatura, duas delas entraram no veículo e o terceiro entrou em casa rapidamente.

O veículo foi abordado antes de iniciar deslocamento, sendo os ocupantes abordados e nada de ilícito encontrado, assim como no veículo.

Informaram que estavam ali, pois é a casa onde mora o filho do condutor do carro e que estavam fazendo uma visita e não soube informar porque ele entrou tão repentinamente.

O autor foi chamado e abordado, informando que não havia nada de errado na casa e alegou que não conhecia o autor Rodrigo Mulato de 25 anos, que movimenta o tráfico no local, segundo as denúncias.

Foi realizado buscas na casa, onde estava a autora, de 28 anos, e num galpão, com baixa iluminação, o referido autor, vulgo “Digo”, que armado com uma faca branca, atacou os militares, tendo o militar se defendido da injusta agressão e ao ser dado busca pessoal, foi encontrado consigo a quantia de R$ 280,00.

O outro autor fugiu, identificado com “Truta”, também conhecido por tráfico de drogas. Ele pulou o muro dos fundos, não sendo localizado.

Com a autora, namorada do “Digo”, autor com diversas passagens policiais como roubo, lesão corporal, receptação e outros, foram encontrados 08 papelotes de cocaína, embalados, prontos para a venda e R$ 360,00.

No interior do galpão, foi localizado no chão atrás da coluna de ferro, um saco plástico com 01 tablete prensado de maconha e 01 faca com resquício da mesma droga, na casa nada de irregular foi encontrado.

Os autores foram presos e encaminhados para a delegacia, junto com o material arrecadado, permanecendo à disposição da justiça.

Fonte e foto: PM