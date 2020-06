Autores são multados em mais de R$ 21 mil por criação de pássaros silvestres dentro de cativeiros, em Campo do Meio

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Polícia Militar do Meio Ambiente

A Polícia Militar do Meio Ambiente deflagrou em todo Estado de Minas Gerais, a Operação “Paz no Campo IX”. O intuito da atividade é o combate à caça e captura de animais silvestres.

Durante patrulhamento pela zona rural de Campo do Meio, os militares foram até duas fazendas onde várias famílias residem. No primeiro endereço, foram localizadas duas gaiolas com dois pássaros silvestres presos. Um conhecido por ‘Coleirinho’ e outro por ‘Trinca-ferro’. Ambos não possuíam autorização para criação e nem identificação dos órgãos ambientais.

No segundo endereço, foram encontradas nove gaiolas, com 14 pássaros presos. Os animais conhecidos por ‘Trinca-ferro’, ‘Azulão’ e ‘Coleirinho’ estavam em cativeiros sem autorização.

Os autores pela criação foram presos e juntos tiveram multas somadas em mais de R$ 21 mil. Os pássaros foram levados para análise em um veterinário e logo depois soltos em seu habitat natural.

Todas as gaiolas foram destruídas.

*Com informações; Alfenas Hoje