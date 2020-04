Autores de furtos são presos e materiais apreendidos em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar recebeu informação de que indivíduo conhecido como “Gustavinho” de 26 anos, estaria vendendo um aparelho televisor, que provavelmente seria produto de furto ocorrido num centro de educação infantil, conforme registro próprio. Então, já em rastreamento, se deparou com o autor na Rua Ninico Campos, bairro São Judas Tadeu, nesta quarta-feira (1º) por volta das 17h30, em Três Pontas, estando com o referido aparelho em mãos. Ele ainda tentou fugir, mas foi contido e não quis informar a origem do objeto.

Foi dado busca no local, a princípio para localizar outro aparelho televisor furtado na mesma oportunidade, momento em que a equipe policial localizou diversos materiais furtados em datas anteriores na cidade.

Foi feito contato com algumas vítimas que compareceram no momento do registro e reconheceram objetos seus que haviam sido furtados.

Todos os materiais, sendo peças de roupas, pares de tênis, produtos eletroeletrônicos, artigos de perfumaria e 04 bicicletas, foram apreendidos e o autor foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

Já nessa quinta-feira (02) à 0hs40min, durante patrulhamento pela Rua José Caxambu, bairro Aristídes Vieira de Mendonça, a Polícia Militar se deparou com o autor de 36 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento em crimes diversos, descumprindo regime de prisão domiciliar a ele imposto.

Ele estava conduzindo uma bicicleta com características iguais a uma furtada no dia 31 de março, conforme registro próprio, da qual fora tirada uma adesivação antes existente. Foi feito contato com a vítima de 69 anos que reconheceu de imediato o veículo como sendo seu.

A bicicleta foi apreendida e o autor preso em flagrante e conduzido para a delegacia para as devidas providências.

Fonte e foto: PM