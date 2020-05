Autor é preso vendendo drogas em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso na noite dessa quinta-feita (7), em Três Pontas. Os militares chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima, no qual ele estaria vendendo drogas em uma residência.

No local, os policiais avistaram um menor pegando algo das mãos do suspeito, de 24 anos. O menor foi abordado, e consigo foram localizadas uma bucha de maconha, droga essa que havia comprado do autor.

Os militares então foram até a casa do homem, que tentou fugir arremessando uma caixa por cima do muro. Contudo, ele foi alcançado e abordado pela Polícia Militar. Com o suspeito foram encontradas três munições, sendo duas de calibre.22 e uma de calibre.38, além de R$ 84,00 reais. Na caixa que ele havia dispensado, foram localizados um tablete de maconha e uma balança de precisão.

O homem foi preso e apresentado na delegacia de plantão, com o material arrecadado, sendo ratificado o flagrante.

Foto: 24º BPM