Autor é preso e menor apreendido com drogas em Itamonte

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na noite desta quinta-feira (5), um menor foi apreendido e um autor preso com drogas durante Operação Antidrogas na BR-354, em Itamonte. Segundo a PM, os suspeitos foram abordados enquanto caminhando nas proximidade de estabelecimentos comerciais no local.

Durante buscas com o menor, de 17 anos, os militares encontraram um recipiente com 14 buchas de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 25,00 em dinheiro. Com o autor foi encontrada ainda uma quantidade de maconha dentro de sua carteira, além de um aparelho celular.

O autor foi preso e o menor apreendido. Ambos foram encaminhados a Delegacia de São Lourenço junto com os materiais apreendidos.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: PM