Autor de roubo a sorveteria é preso pela PM em Santana da Vargem

Nessa segunda-feira (25), por volta das 20h, a Polícia Militar compareceu em uma sorveteria localizada à praça Padre João Maciel Neiva, no centro de Santana da Vargem, onde a vítima de 32 anos relatou que foi surpreendida após um homem perguntar sobre preços, e logo depois anunciar o roubo, simulando estar com uma arma na cintura. Depois de obter o êxito, o rapaz fugiu rapidamente do local.

Com as características confirmadas através de fotos, a equipe policial iniciou rastreamento e localizou o autor que confirmou os fatos e durante busca pessoal, foi recuperada a quantia de R$ 606,00 em seu bolso.

O autor foi preso e conduzido para a delegacia de plantão com o material arrecadado, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte e foto: PMMG