Autor de cometer latrocínio contra idosa em Bueno Brandão, é preso em Pouso Alegre após mais de três anos do crime

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem condenado por cometer um latrocínio (roubo seguido de morte) contra uma idosa de 79 anos, em 2016 na cidade de Bueno Brandão, será levado para o presídio de Pouso Alegre nesta quarta-feira (22). O homem foi preso na última segunda-feira (20), em Praia Grande, litoral de São Paulo.

Paulo José Machado de Oliveira, de 49 anos, respondia em liberdade ao crime. No entanto teve o mandado de prisão expedido após a confirmação de sua sentença. Ao todo, Paulo foi condenado à 23 anos e seis meses de prisão. Na época do crime o homem chegou à ficar preso preventivamente, entretanto foi solto pela justiça.

De acordo com a Polícia, o homem prestava serviço para a família da vítima e com isso ganhou a confiança das pessoas ligadas à idosa. No dia 4 de Dezembro de 2016, Paulo esganou e agrediu a idosa para furtar sua bolsa, que contia dinheiro e pertences da vítima. Logo após o crime, a bolsa foi encontrada em um terreno baldio.

Os militares conseguiram chegar ao homem, após posts em redes sociais onde ele se dizia “marido de aluguel.” Paulo havia passado um endereço para à polícia de Atibaia-SP, mas nunca havia sido encontrado no local dito.

Redação CSul – Alisson Marques