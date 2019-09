Autor de agressão é detido com arma de fogo e facão em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quinta-feira (19), por volta das 2h, a Polícia Militar compareceu na Fazenda Pinhal, em Três Pontas, após denúncias de agressões. Uma arma e um facão foram apreendidos pela PM.

As vítimas, de 46 e 23 anos, relataram aos policiais que o autor, de 51, após fazer uso de bebida alcoólica, chegou bastante alterado, indo em direção à sua esposa pegando-a pelo braço e jogou-a no chão. A filha tentou contê-lo, contudo foi agredida com tapas. O autor de posse de um facão passou a ameaçá-las.

A equipe policial prendeu em flagrante o autor, momento em que a vítima relatou ainda que ele possui uma arma de fogo, que foi encontrada na parte externa da casa, dentro de uma caixa de madeira, sendo 01 espingarda calibre 28 de 02 canos, que foi apreendida junto com o facão utilizado nas ameaças.

O autor foi apresentado na delegacia de plantão junto com o material arrecadado, onde permaneceu à disposição da justiça.

Fonte e foto: Polícia Militar