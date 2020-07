Asilo confirma mais três mortes por Covid-19 em Alfenas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Local registra 15 das 18 mortes pela doença no município.

Redação CSul/Foto: Divulgação

O Asilo do Lar São Vicente de Paulo registrou mais três novas mortes em decorrência do novo coronavírus, totalizando 15 óbitos no local. Segundo a administração municipal, quatro mortes foram divulgadas no boletim epidemiológico desta segunda-feira (27).

As vítimas são duas mulheres, de 54, 65 e 92 anos, e um homem de 56 anos, sendo que este não era morador do asilo.

Alfenas tem até o momento dessa publicação 198 casos confirmados de Covid-19, com 18 mortes na cidade.

Com informações: Alfenas Hoje