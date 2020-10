Arteris Fernão Dias planeja operação de tráfego para o feriado prolongado finados

Condutores devem redobrar a atenção na saída de São Paulo até Atibaia e entre Contagem e Itatiaiuçu, trechos com maior movimentação de veículos.

A Arteris Fernão Dias deve atuar com cerca de 885 profissionais no trabalho operacional neste período de final de semana prolongado pelo feriado – de 30 de outubro a 2 de novembro. Entre as principais atividades da concessionária estão o monitoramento, inspeção, resgate veicular e atendimento pré-hospitalar na BR-381, entre Contagem e Guarulhos, trecho sobre a administração da concessionária.

Os trechos de maior atenção nesse período são os localizados nas extremidades entre Contagem e Itatiaiuçu e entre Guarulhos e Atibaia e segmentos com aclive e declive acentuados, como Serra de Igarapé e Serra da Canguava, entre Cambuí e Camanducaia.

Para esse período também não haverá obras com restrições de faixas programadas. No entanto, eventuais intervenções podem ocorrer em caso de emergência.

Dias e horários de maior movimento:

Para uma viagem mais tranquila os condutores devem evitar os horários de pico. Confirma os horários de maior movimento na BR-381:

Sexta-feira, 30 de outubro: das 12h às 22h;

Sábado, 31 de outubro: das 6h às 18h;

Segunda-feira, 02 de novembro: das 9h às 23h;

Operação da concessionária:

A coordenação da operação é realizada a partir do Centro de Controle Operacional em Pouso Alegre-MG. De lá, são acionadas as viaturas no monitoramento e atendimento ao longo dos 562,1 km de rodovias administradas. Neste trecho, a Fernão Dias dispõe de viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias estrategicamente alocadas – tendo como referência as unidades SOS Usuários.

Serviço de atendimento

As condições de movimento no trecho administrado podem ser consultadas por meio do fone 0800 283 0381, site www.arteris.com.br/fernaodias e twitter @Arteris_AFD. Ao longo da rodovia, a concessionária disponibiliza 12 unidades SOS Usuário – com local adequado para pausa na viagem, banheiro, fraldário, água.

Endereço dos SOS´s Usuários:

Em Minas Gerais:

Base 12 – Km 498+900 – Betim

Base 11 – Km 530+050 – Rio Manso

Base 10 – Km 574+500 – Itaguara

Base 09 – Km 617+000 – Oliveira

Base 08 – Km 650+200 – Santo Antônio do Amparo

Base 07 – Km 698+000 – Lavras

Base 06 – Km 752+000 – Três Corações

Base 05 – Km 804+200 – São Gonçalo do Sapucaí

Base 04 – Km 871+400 – Pouso Alegre

Base 03 – Km 918+600 – Camanducaia

P 8 – Km 545+900 – Itatiaiuçu

P 7 – Km 597+700 – Carmópolis de Minas

P 6 – Km 658+300 – Santo Antônio do Amparo

P 5 -Km 735+500 – Carmo da Cachoeira

P 4 – Km 805+200 – São Gonçalo do Sapucaí

P 3 – Km 900+900 – Cambuí

Fonte e foto: Ascom Arteris