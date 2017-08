Polícia prende mais suspeitos de integrar quadrilha de roubo de café em Areado

Na semana passada, três homens foram encontrados em um sítio em Alterosa (MG) e outros seis em Alpinópolis (MG). Como não foram presos em flagrante, eles foram liberados. Até agora, a polícia já apreendeu 41 máquinas de beneficiar café.

Segundo as investigações, as máquinas eram adulteradas e 10% do café que eles limpavam era retidos em fundos falsos. A quadrilha agia em diversas cidades da região e muitas máquinas foram abandonadas.