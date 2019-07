Apresentador da TV Cultura faz palestra sobre empreendedorismo em Pouso Alegre

Pin Compartilhar 0 Compart.

Show musical, sacadas empreendedoras e trajetórias de sucesso dão o tom da palestra desenvolvida pelo sócio de Roberto Justus, ganhador do Aprendiz 5 e apresentador da TV Cultura, Clodoaldo Araújo. Dia 7, em Pouso Alegre

O Villa 459 abre suas portas no próximo dia 7 de agosto, as 19h30, para a palestra show NA TRILHA DO SUCESSO, do especialista em empreendedorismo e gestão da inovação, Clodoaldo Araújo.

Para quem não se lembra, Clodoaldo foi o vencedor do Aprendiz 5, vitória que deu a ele o maior prêmio da televisão brasileira (R$ 2 milhões) e uma sociedade com Roberto Justus.

Atualmente, além de empreendedor em série, Clodoaldo Araújo é apresentador da TV Cultura, no programa Rota da Inovação, e também facilitador do Empretec (programa de empreendedorismo da ONU, aplicado no Brasil pelo Sebrae).

NA TRILHA DO SUCESSO

A palestra de Na Trilha do Sucesso tem em média duas horas e mistura insights de empreendedorismo, mudança de mindset e músicas que contam a trajetória de Clodoaldo, desde a sua infância humilde à conquista de uma vida próspera e de sucesso.

A palestra foi desenvolvida para startups, empreendedores e comerciantes de Pouso Alegre, mas também é bem impactante para quem está me busca de novos rumos na carreira, profissionais e estudantes de todas as áreas.

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Divulgação