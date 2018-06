Após ser baleado, jovem de 20 anos pede ajuda em igreja em Itajubá

Um jovem de 20 anos pediu ajuda em uma Igreja Evangélica, em Itajubá, após ser baleado na noite da última sexta-feira (1°).

De acordo com informações da Polícia Civil, o jovem estava em uma rua do bairro Novo Horizonte quando três pessoas se aproximaram e dispararam três vezes. Os tiros atingiram as pernas e o tórax do rapaz. Ele conseguiu fugir e pedir ajuda na igreja, que estava aberta no momento.