Após crescente em casos de Covid-19, Brazópolis fecha comércio não essencial e determina toque de recolher

Medida é tomada após casos da doença dobrarem na cidade.

Redação CSul/Foto: Prefeitura de Brazópolis

A Prefeitura de Brazópolis publicou um novo Decreto fechando o comércio não essencial na cidade a partir desta terça-feira (28). Além do fechamento dos estabelecimentos, ficou definido também toque de recolher no município das 20h às 5h do dia seguinte. A medida é válida por 15 dias.

Segundo o prefeito, Carlos Alberto Morais, se nos próximos 15 dias o número de casos da doença estiver controlado no município, o comércio será reaberto. No entanto, se a curva continuar em crescente outras medidas serão tomadas.

O número de casos na cidade dobrou no final de semana, indo de 22 para 45 contaminados. No sábado (25), o município também confirmou o primeiro óbito em virtude da doença.



Com informações: Terra do Mandu