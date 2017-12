Após assaltar supermercado em Paraguaçu, homem foi preso em Alfenas

Um Supermercado foi assaltado no Centro de Paraguaçu na tarde desta quinta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou ao estabelecimento comercial, recém inaugurado, armado com a arma de fogo e de capacete. Anunciou o assalto e fugiu levando todo dinheiro do caixa. Diferente do que a PM havia informado, a motocicleta usada pelo bandido seria uma Yamaha Neo, de cor branca (modelo parecido com a Honda Bis), com placas de Alfenas.

O suspeito foi abordado e preso na cidade de Alfenas com a moto que havia utilizado no roubo e estava com parte do dinheiro roubado.

Fonte: Paraguaçu News/PM de Paraguaçu / Foto: Reprodução