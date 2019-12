Andradas é destaque em Feira de Artesanato em Belo Horizonte

Pin Compartilhar 0 Compart.

Andradas tem marcado presença na 30ª Feira de Artesanato realizada no Expominas, em Belo Horizonte. Artesanato local e produtos típicos da cidade estão expostos em evento na capital mineira.

Este ano, a organização convidou 30 cidades entre os 853 municípios mineiros para participar do evento. Andradas, uma das escolhidas, enviou peças produzidas pelo artesanato local e outros produtos como vinhos e bolachas, característicos da cidade.

A feira, considerada a maior do gênero na América Latina, acontece desde 1989, e conta hoje com mais de 5000 expositores, entre artesões e artistas originários de todas as regiões do país, e tem expectativa de receber mais de 150.000 visitantes.

A 30ª Feira de Artesanato acontece até o dia 8 de dezembro, no Expominas, em Belo Horizonte.

Fonte e foto: Portal da Cidade