Anastasia lidera pesquisa para governo de Minas, seguido de Pimentel e Lacerda

Se a eleição fosse hoje, o tucano teria 21,5% dos votos, contra 13,3% do governador Fernando Pimentel

O senador Antonio Anastasia (PSDB) está na frente na primeira pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes (CNT/MDA) que mostra a intenção de voto dos eleitores mineiros, divulgada nesta terça-feira (31).

A pouco mais de dois meses da eleição, o pré-candidato tucano ao Palácio da Liberdade tem 21,5% da preferência do eleitorado, contra 13,3% que preferem a reeleição do governador Fernando Pimentel (PT).

No levantamento, o ex-prefeito Marcio Lacerda (PSB) tem 9,7% das intenções de voto. Na sequência aparecem Romeu Zema (Novo), Rodrigo Pacheco (DEM) e João Batista dos Mares Guia (Rede), respectivamente com 3,2%, 2,4% e 2%. A margem de erro é 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

De acordo com o levantamento, 28,1% dos eleitores votariam em branco ou anulariam a decisão, se o pleito fosse hoje e outros 19,7% dizem estar indecisos.

A pesquisa desconsiderou uma possível candidatura do MDB ao governo, que pode ser do presidente da Assembleia Adalclever Lopes ou do vice-governador Antônio Andrade.

Confira os números:

Antônio Anastasia (PSDB) 21,5%

Fernando Pimentel (PT) 13,3%

Márcio Lacerda (PSB) 9,7%

Romeu Zema (Novo) 3,2%

Rodrigo Pacheco (DEM) 2,4%

João Batista dos Mares Guia (Rede) 2,0%

Branco / Nulo 28,1%

Indeciso 19,7%

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Anastasia e Pimentel, a pesquisa mostrou que o tucano estaria eleito hoje com 33,6% dos votos, contra 21,6% de Pimentel. Neste cenário, os votos brancos, nulos e de indecisos somam 44,8% do total. Anastasia também vence na análise de um segundo turno disputado com Márcio Lacerda. Neste caso, o tucano aparece com 33% contra 19,6% do ex-prefeito socialista.

Já em uma disputa final entre Pimentel e Lacerda, o ex-prefeito de BH estaria hoje com 25,9% dos votos contra 23,1% de Pimentel. A diferença está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Certeza do voto

A pesquisa CNT/MDA questionou os eleitores, ainda, sobre a certeza da opção para governador. Entre os que votam em Anastasia, 39,2% afirmaram que a opção é definitiva e 58,9% disseram que ainda podem mudar.

Já entre os eleitores de Pimentel, 35,7% têm o voto certo e 63,5% consideram mudar.

A maior chance de migração de votos entre os três primeiros colocados é entre os que optam pelo ex-prefeito Marcio Lacerda. Deles, 72,8% ainda podem escolher outro candidato e 26,2% dizem que a escolha pelo socialista é definitiva.

Indecisos na espontânea

No levantamento espontâneo, quando não são oferecidos os nomes dos candidatos ao entrevistado, Anastasia está na frente com 3,1% da preferência, contra 1,4% de Pimentel e 0,9% de Lacerda. Nesta avaliação, 72,4% dos eleitores dizem estar indecisos e 20,6% afirmam que anulariam o voto ou o deixariam em branco.

Governo Pimentel

A pesquisa CNT/MDA sobre o cenário para as eleições de outubro também avaliou o governador Fernando Pimentel (PT) e sua gestão à frente do Palácio da Liberdade. A atuação do petista é considerada ótima por 0,4% dos entrevistados e boa por 10,2%. Outros 35,4% consideram o governo regular. Já para 14,8% a gestão do petista é ruim e para 30% péssima.

Continua depois da publicidade

A avaliação de Fernando Pimentel também é negativa. Segundo o levantamento, 23% dos entrevistados aprovam a atuação do governador. Outros 61,3% responderam desaprovar o petista.

Fonte: Estado de Minas / Fotos: Gladyston Rodrigues / Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press