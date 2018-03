Alunos e professores fazem manifestação em Campo Belo devido ao descaso com servidores da educação

Na manhã desta quarta-feira, dia 28, os alunos e professores da Escola Estadual Professor José Monteiro fizeram uma manifestação no centro de Campo Belo devido ao descaso com os servidores da educação, reivindicando o cumprimento dos acordos assinados, fim do parcelamento do 13º salário, pagamento do Piso Salarial de acordo com os acordos assinados e atendimento de qualidade pelo Ipsemg.

O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) realiza nesta quarta-feira (28/2/18) a sua primeira assembleia estadual com indicativo de greve de 2018. Essa atividade foi tirada no último Conselho Geral do Sindicato realizado em Belo Horizonte, dia 3 de fevereiro último.

Durante a assembleia estadual, que acontece a partir das 14h, no Pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), os trabalhadores e as trabalhadoras em educação vão cobrar do governo do Estado o cumprimento dos acordos assinados, fim do parcelamento do 13º salário, pagamento do Piso Salarial de acordo com os acordos assinados e atendimento de qualidade pelo Ipsemg.

Ainda durante o Conselho, a direção estadual fez um balanço das últimas ações do Sindicato para denunciar e reverter o que o governo do estado tem feito na educação da rede estadual: dois reajustes do Piso Salarial descumpridos, acordo com os servidores das Superintendências Regionais de Ensino descumprido, parcelamento do pagamento do 13º salário, adiamento do ano escolar, sucateamento do IPSEMG, entre outras demandas.

O indicativo de greve foi decidido considerando todas as questões que a educação está sofrendo e a completa ausência de negociação para reverter o quadro.

Desde o final do ano passado, o governo vem estabelecendo um tratamento diferenciado no funcionalismo. Mesmo a educação tendo recursos próprios, o Governo Fernando Pimentel optou por não pagar o 13º salário à categoria em dezembro de 2017 na sua integralidade.

Agora, a categoria foi surpreendida pelo adiamento do ano escolar para economizar no salário dos contratados, nas verbas de transporte e alimentação escolar! Pelo segundo ano consecutivo, o governo está descumprindo o Acordo do Piso salarial, mesmo tendo recursos da educação para o pagamento dos reajustes!

A última escala de pagamento aprofundou o tratamento diferenciado: a maioria da categoria recebeu salário somente após o carnaval. Enquanto isso, os/as servidores/as da Segurança Pública receberam uma primeira parcela no dia 09/02. Além disso, o Sindicato destaca que, por ser ano eleitoral, a campanha salarial-educacional precisa ser antecipada.

Fonte: Portal Campo Belo / Fotos: Reprodução