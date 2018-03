Alunos de Seritinga participam de palestras sobre a prevenção do uso de drogas

No dia 21 de março de 2018, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e a Equipe da Saúde da Família – ESF, em parceria com a Escola Municipal Professora Mary Vieira Ribeiro de Souza e a Escola Estadual Ministro Clóvis Salgado, promoveram uma palestra sobre a prevenção do uso de drogas, para os alunos, em Seritinga.

Os palestrantes Felipe Martim Teixeira e Edson Leandro Oliveira vieram voluntariamente representando a Fazenda da Esperança de Guaratinguetá – SP. A palestra contou ainda com a presença do Seminarista Ewerton Georgetti.

Fazenda da Esperança é como se intitulam as comunidades terapêuticas que abrigam jovens dependentes químicos e o seu trabalho se dá em diversos campos sociais, mas o principal é direcionado aos que desejam se ver livre das drogas e do álcool. Você pode visitar o site da instituição no endereço http://www.fazenda.org.br.

A palestra foi de extrema relevância para os alunos, adolescentes e jovens, pois os mesmos assistiram a depoimentos de vida, com fatos reais, narrados pelos organizadores e palestrantes. Dessa forma, teve início o trabalhando de prevenção do uso de drogas “Aonde tem vida, tem esperança!”, articulado pelo NASF em conjunto com os demais setores associados à saúde e à assistência social.