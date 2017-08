Alunos da Univás fazem paralisação em Pouso Alegre após eleição da Fuvs ser invalidada pelo TJMG

Os alunos da Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) decidiram realizar uma paralisação após o tribunal após a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que invalidou a eleição que definiu a direção do conselho diretor da Fundação do Vale do Sapucaí (Fuvs), ser colocada em prática com a posse do novo conselho diretor da entidade nesta quinta-feira (18).

A decisão foi tomada em uma assembleia do Diretório Acadêmico de Medicina e acatada pelos outros cursos. De acordo com os alunos, a paralisação deve ir até a próxima quarta-feira (23), quando eles acreditam que a determinação do TJMG já pode ter sido derrubada na Justiça.

A posse do novo conselho foi marcada por protestos. O até então presidente da Fuvs, Luís Roberto Martins Rocha, saiu e disse ter se negado a assinar o documento.

Eleição anulada

A liminar foi concedida pelo juiz José Hélio da Silva em favor do governo do Estado em relação ao conselho diretor da Fundação Vale do Sapucaí. Nessa liminar de tutela de urgência, o juiz determinou que a eleição do conselho diretor da fundação, realizada em maio, não tem validade. Ainda conforme a decisão, o novo conselho interino deveria já tomar posse nesta quinta-feira.

Parte do capital da fundação pertence ao governo estadual e sempre foi o governador que indicou o conselho diretor, que é composto por três membros. Foi assim, por exemplo, com o atual prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões (PSDB), que foi indicado como presidente da fundação pelo senador Antônio Anastasia, que na época era o governador de Minas.

Em março deste ano, a fundação modificou o estatuto, retirando esse poder do Governo do Estado. Essa mudança chegou a ser suspensa pelo juiz José Hélio da Silva, mas foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, em Belo Horizonte (MG). Porém, o desembargador Bittencourt Marcondes, que julgou o caso, voltou atrás e declarou a eleição inválida. Com essa decisão, novos nomes foram indicados pelo governo.

Fonte: G1 Sul de Minas