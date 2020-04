Alunos da rede municipal da região são beneficiados com kits de alimentação

As doações são feitas com alimentos que estão estocados nas escolas e levados para famílias em situação de vulnerabilidade. Inicialmente, os beneficiados são famílias que recebem o auxílio do Bolsa Família. As doações são disponibilizadas nas escolas e no prédio do antigo Sesi.

Refeições diárias estão sendo servidas aos estudantes da rede municipal nos centros comunitários dos bairros Nossa Senhora Aparecida, São Cristovão e Vila Freitas, em Elói Mendes. Marmitas também são distribuídas não sendo autorizado o consumo nos locais.