Alfenas prepara sistema de monitoramento de entrada e saída da cidade

Alfenas terá um sistema de monitoramento eletrônico nas entradas e saídas da cidade. O sistema, já licitado e apresentado em um recente seminário de segurança pública, identifica placas de veículos com queixas de furto e roubo sempre que esses automóveis passarem por uma das câmeras de radar instaladas em pontos estratégicos.

O governo já catalogou 18 pontos possíveis para instalação das câmeras, que formarão uma espécie de “muralha virtual” no entorno da cidade. O estudo que apontará os locais para distribuição do sistema de captação de imagens será realizado no início de 2018 pela Multiway Comércio e Representações Ltda, de Itativa (SP), empresa vencedora do pregão presencial realizado no final de novembro.

O OCR (Optical Character Recognition), que será adotado em Alfenas, é um sistema inteligente, que identifica placas de veículos com registros de roubos e furtos ou por ter sido utilizado em algum crime. A partir da identificação, o OCR (sigla em inglês, que significa Recuperação Ótica de Caracteres) emite um alerta aos operadores do sistema.

A Prefeitura de Alfenas deve investir R$ 1,131 milhão no sistema, parcelado em 12 vezes de R$ 94,250 mil. Nesse valor estão inclusos os serviços de locação do sistema de coleta de imagens e de transmissão, além de diversos outros itens como armazenamento de dados, suporte técnico e reposição de peças.

O OCR não substitui o atual sistema de videovigilância, monitorado pela Guarda Civil Municipal (GCM) que também ficará responsável pela operação do OCR. O atual sistema de vigilância eletrônica tem 21 câmeras instaladas, mas cinco delas não estão em operação. No último dia 20, o sistema OCR foi apresentado em um seminário de segurança pública realizado na Unifal (Universidade Federal de Alfenas).

Experiências positivas

Vinhedo, no interior de São Paulo, é uma das cidades que já utiliza o sistema OCR. Em 2017, o ranking Connected Smart Cities, da consultoria Urban Systems, elegeu Vinhedo a cidade com o melhor índice de segurança do país.

O coordenador da GCM, GM Marcelo Santos, durante o seminário na Unifal (Foto: Ascom/Prefeitura de Alfenas)

O bom desempenho, segundo o levantamento, é resultado da criação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), que tem o objetivo de propor soluções para os principais fatores que influenciam na criminalidade e violência da cidade. Alfenas também já possui o GGI, formado pelas autoridades da área de segurança pública.

Em Jundiaí (SP), onde o OCR também foi instalado, foram 213 veículos recuperados ou apreendidos graças ao sistema. Esses dados são de 2013, segundo estatística da GCM de Jundiaí, responsável por monitorar o sistema.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Ascom/Prefeitura de Alfenas