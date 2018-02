Alfenas: Nova sede do Tiro de Guerra deverá ser construída em 4 meses

A nova sede do Tiro de Guerra (TG) em Alfenas deverá ser construída em um prazo de quatro meses. A autorização para a construção da nova sede, na avenida Lincoln Westin da Silveira, foi assinada pelo prefeito Luiz Antônio da Silva (Luizinho/PT) na sexta-feira passada em uma cerimônia no Centro Vivencial.

A obra será executada pela empresa Pontal Construtora de Serviços Ltda, representada pelo proprietário Renato Ferreira de Freitas. O prazo de entrega é de quatro meses e o valor do contrato é de R$ 783.101,77, que será realizado integralmente com recursos do próprio município.



No início de julho, o Alfenas Hoje informou, em primeira mão, que a Prefeitura de Alfenas construiria uma nova sede para o TG com o objetivo de descentralizar algumas instituições e, com isso, melhorar o fluxo na região central.

“Uma obra estratégica. Vamos construir uma nova sede para o Tiro de Guerra, devolvendo o atual prédio ao Judiciário de Alfenas, que usará para estacionamento próprio, liberando vagas no seu entorno, em especial para os consumidores do Mercado Municipal”, explica o prefeito.

A nova sede do Tiro de Guerra será construída no Residencial Cidade Jardim, na avenida Lincoln Westin da Silveira, com 550 metros quadrados de área construída. O imóvel terá sala de honras, sala de meios, sala de estar, alojamentos, sala de espera, secretaria, depósitos de munição, armamento e materiais em geral, sala de instrução, vestiários, despensa, DML, sanitários, entre outros.

Em maio do ano passado, a Justiça condenou, em decisão final, a Copasa ao pagamento de uma multa de R$ 23,8 milhões à Prefeitura de Alfenas. Na ocasião, o prefeito informou à reportagem do AH que utilizaria parte do recurso para transferência do TG para uma nova área e para reforma do Mercado Municipal.

