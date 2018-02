Alfenas: Motociclista fica ferido em acidente no Jardim Boa Esperança

Um motociclista, de 31 anos, ficou ferido em um acidente envolvendo um carro e a moto conduzida pela vítima. Os veículos bateram de frente na rua José Munhoz Gago, no Jardim Boa Esperança, por volta das 19h40 de sábado.

De acordo com a versão do motorista Antônio Donizete Candelorio (de 59 anos) do Fiat Uno, envolvido no acidente, ele seguia em direção a avenida Jovino Fernandes Salles, enquanto o motociclista Cássio dos Reis Santana estava em direção contrária, sentido a avenida Henrique Munhoz Garcia.

Porém, ainda de acordo com a versão, o motociclista seguia em “zigue zague” em alta velocidade e acredita que pode ter perdido o controle da direção devido a irregularidade da pista. Como havia um ciclista próximo ao local, o motorista disse que não conseguiu desviar da moto para evitar a colisão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista teve fraturas exposta no braço e na perna. O homem foi socorrido pelos bombeiros e pela ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Alzira Velano.

De acordo com os bombeiros, ao chegarem no local, a vítima estava caída entre a pista e a calçada com nível de consciência levemente alterado. O rapaz apresentava hálito etílico, segundo informações os bombeiros que tiveram no local. Ele não chegou a ser submetido ao teste de etilômetro pela PM, uma vez que foi levado para o bloco cirúrgico assim que deu entrada no Hospital. A motocicleta foi apreendida, uma vez que estava com a documentação irregular.

