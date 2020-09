Alfenas: homem morre após carro cair em ribanceira

Motorista teria perdido o controle da direção e caído em ribanceira de aproximadamente 80 metros.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução Redes Sociais

Um homem, de 51 anos, morreu no último sábado (19), após o carro em que ele conduzia cair em uma ribanceira com cerca de 80 metros. A ocorrência foi registrada na Rodovia MG-179, entre Alfenas e Machado.

Marco Antônio Oliveira Gomes, teria perdido o controle da direção no momento do acidente. O corpo foi encontrado a aproximadamente 15 metros de onde estava o carro. Além da vítima fatal, um passageiro também estava no veículo. Segundo os bombeiros, ele estava desorientado e apresentava ferimentos, sendo levado ao Hospital Alzira Velano.

O corpo foi encaminhado ao IML e logo depois liberado à funerária.

Com informações: Alfenas Hoje