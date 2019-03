Agrotopus marca presença na 6ª Feira de Negócios – Fecom

A Agrotopus – empresa do grupo Valid, que oferece soluções tecnológicas acessíveis a produtores rurais, unindo ciência de dados e agricultura– estará presente na 6ª Feira de Negócios (Fecom) realizada pelas cooperativas de café Minasul e Cocatrel, nos dias 26, 27 e 28 de março, em Três Pontas, no Sul de Minas. O encontro visa facilitar a compra de insumos, máquinas e implementos agrícolas por parte do produtor.

Na feira, a Agrotopus apresentará suas soluções tecnológicas, que permitem ao agricultor ter maior controle de sua produção, mais rapidez na tomada de decisão, vantagem competitiva e eficiência. É a oportunidade ideal para os visitantes conhecerem as soluções “Fazenda Digital” e “Armazém Inteligente”, ferramentas que facilitarão o dia a dia na lavoura, cooperativas e indústrias de rebeneficiamento de grãos, a preços acessíveis com facilidades especiais para o pagamento.

A Agrotopus sorteará um ano de assinatura grátis da solução “Fazenda Digital” para o vencedor já sair da feira conectado. Para participar, basta passar no stand da empresa, ver a apresentação do app, sem compromisso, e retirar sua senha. O sorteio será realizado no último dia da Fecom.

SERVIÇO 6ª FECOM

Data: 26,27 e 28 de março

Local: Av Urbano Garcia Neto, Três Pontas, Sul de Minas (Cocatrel)

Horário: Das 8h às 17h

http://fecom.com.br/#inicio

Fonte: Assessoria de Comunicação / Foto: Reprodução