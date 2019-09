Adolescentes são apreendidas por tentativa de homicídio em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta terça-feira (17), a Polícia Militar foi acionada no Pronto Atendimento em Três Pontas, onde deu entrada a vítima, de 18 anos, com ferimentos por diversas partes do corpo causados por uma faca. Segundo a vítima, ela foi levada por terceiros até o local e permaneceu internada após serem detectados oito perfurações em seu corpo.

Com as informações, a Polícia Militar iniciou rastreamento conseguindo localizar as menores infratoras, de 17 e 16 anos, que foram apreendidas.

As menores relataram que saíram cedo, já com a faca na cintura, e na residência da vítima, na Rua Maestro Vavu, bairro Santa Mônica, após discussão, a menor de 16 anos desferiu vários golpes na vítima fugindo em seguida, deixando-a agonizando na rua, não informando o motivo do fato.

As menores infratoras foram apreendidas junto com a faca utilizada no delito e apresentadas na delegacia permanecendo à disposição da justiça.

Fonte: PM / Foto: Ilustrativa