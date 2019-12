Adolescentes morrem afogados em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dois adolescentes morreram afogados na tarde do último domingo (15), os jovens se afogaram na represa de Furnas em Três Pontas. Um menino de 11 anos caiu dentro d’água e outro de 17 anos pulou atrás para tentar salvá-lo.

O lugar, conhecido como ilha do João Baroni, é um braço da represa onde existia um rio e, por isso, existe uma correnteza forte.

O pai do garoto de 11 anos e mais oito pessoas testemunharam os afogamentos, sem poderem ajudar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou buscas com dois mergulhadores, porém, com o cair da tarde, as buscas foram suspensas e retornariam na manhã desta segunda-feira (16).

*Até o momento dessa publicação os corpos não haviam sido encontrados.

Fonte e foto: Equipe Positiva