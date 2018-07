Adolescente que estava desaparecida há quase 1 mês reaparece em Alfenas

A adolescente Nayara Vitória Diniz, de 14 anos, que estava desaparecida há quase um mês, já está com a família. A Polícia Civil informou que a menina procurou o pai na noite de segunda-feira (23), um dia antes de completar 30 dias de desaparecimento.

Ainda segundo a Polícia Civil, a adolescente estava na casa de amigos em Elói Mendes após ter fugido de casa. Na segunda-feira, o delegado Márcio Bijalon havia informado que os investigadores estavam em busca da menina e disse que quem estivesse escondendo a adolescente poderia ser responder criminalmente pelo ato, pedindo colaboração.

Na semana passada, o pai da adolescente, Francisco de Assis de Souza Diniz, 71 anos, procurou a redação do Alfenas Hoje e se mostrou desesperado com a falta de informações sobre a filha. Nayara fugiu da casa da mãe, que é separada do pai, após um desentendimento e desde então não tinha feito contato com a família.

Fonte: Alfenas hoje / Fotos: Arquivo/Alfenas Hoje