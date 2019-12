Adolescente é sequestrada, dopada e abusada sexualmente em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A jovem de 17 anos, voltava da escola, na noite da última quinta-feira (05), era por volta das 22h, quando a vítima ligou para sua mãe dizendo que estava sendo seguida por um carro preto, por mensagens via aplicativo a menina comunicou a mãe que teria sido obrigada á entrar no veículo.

A mãe da vítima contou os militares que recebeu ameaças de um número desconhecido, onde alguém dizia estar com a adolescente.

Durante depoimento, a vítima contou que foi obrigada a entrar dentro de um veículo de cor preta, aonde no interior do automóvel havia dois homens encapuzados e com uma arma, a jovem ainda disse que os bandidos pediam dinheiro a todo momento, e que logo depois começaram a passar as mãos pelo seu corpo, em ato repentino ela tentou morder um dos indivíduos, contudo, logo depois a jovem foi amarrada por panos, dopada e disse não lembrar de mais nada .

Um segurança que passava pela Praça Paul Harris aonde a adolescente foi abandonada, á avistou desacordada e chamou a polícia.

A Polícia Militar segue as buscas pelos infratores.

Redação CSUL – Alisson Marques