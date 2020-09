Adolescente é apreendida por tráfico de drogas em Três Pontas

Jovem, de 14 anos, estaria escondendo drogas para suspeito em sua residência.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

Uma adolescente de apenas 14 anos, foi apreendida na tarde desta segunda-feira (14), em Três Pontas. Ela é suspeita de esconder drogas para um homem em sua residência. Segundo a Polícia Militar, na casa da jovem foram encontradas 41 pedras de crack. Ainda conforme a PM, os militares chegaram até o local após denúncias de tráfico.

De acordo com denúncias, a função da menor seria guardar as drogas e no horário entre 17h30 e 18h repassa-las ao homem. Os policiais foram até a casa do suspeito, de 30 anos, já conhecido no meio policial, no entanto, ele não estava no local. Nada de ilícito foi encontrado.

A jovem foi apreendida e levada à delegacia juntamente com sua responsável legal. A droga também foi apreendida. A PM segue na busca pelo suspeito de ser o proprietário do material.