Adolescente de 15 anos é apreendido em São João del-Rei

Na noite dessa quarta-feira (11), a Central de Operações da Polícia Militar foi informada de que, na rua Elias Isaac, no Residencial São Caetano, dois indivíduos estariam

usando touca ninja e um deles portando arma de fogo. Rapidamente, policiais militares compareceram no local indicado, abordaram os suspeitos, os quais não confirmaram os fatos. Um menor de 15 anos relatou à PM onde estaria a citada arma e a quem pertencia.

Diante da situação, a PM solicitou entrada no local, sendo autorizada pela responsável. A arma não foi encontrada. Mas, num dos quartos, mais precisamente no interior de um guarda-roupas, localizaram 14 (quatorze) invólucros de cocaína e duas de maconha. O adolescente confirmou que todas as substâncias lhe pertenciam e que eram para comércio, razões pelas quais foi apreendido e encaminhado à Delegacia.

Fonte: Polícia Militar