Adolescente de 14 anos é apreendido com drogas em Três Corações

Suspeito tentou fugir ao avistar os militares.

Redação CSul/Foto: 16ª CIA PM

Um menor, de 14 anos, foi apreendido na noite dessa quinta-feira (25), em Três Corações. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente correu após avistar a presença dos militares.

O menor foi abordado e com ele foram localizados dois potes contendo drogas. Em um deles havia 59 buchas de maconha, no outro 37 pedras de crack.

Na residência do adolescente os militares encontraram R$ 590,00. A mãe do menor infrator que estava na casa do momento da revista, não soube explicar a procedência do dinheiro arrecadado pelo filho.

O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia juntamente com o material.

Fonte: 16ª CIA PM