Acusado de assassinar homem no centro de Três Pontas se apresenta à polícia

Suspeito relatou que sofria agressões constantes da vítima.

Redação CSul/Foto destaque: Equipe Positiva/Três Pontas

O vendedor de pipocas, acusado de assassinar Elenilson de Olibeira Hipólito, na última quinta-feira (19), no Centro de Três Pontas, se apresentou na manhã desta terça-feira (24), em uma Delegacia da cidade. O autor prestou depoimento e, posteriormente, foi encaminhado ao Presídio de Bom Sucesso.

Vítima perdeu grande quantidade de sangue após o crime/Foto: Equipe Positiva

O acusado já tinha um mandado de prisão preventiva em seu desfavor, sendo esse, um dos motivos que o levou a se entregar. Ele, ainda, foi levado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), para passar por exames de corpo delito.

Em seu depoimento, o homem de 69 anos, alegou que era agredido com frequência pela vítima, inclusive, havia registrado ocorrência envolvendo o fato. De acordo com o advogado do autor, Doutor Enilson Faustino, no dia do crime os envolvidos haviam se encontrado em uma Praça, no Centro da cidade e, segundo ele, a vítima teria ido atrás do autor o ameaçando. O acusado, que estava armado justamente devido às agressões, havia pedido para que ele fosse embora justamente para evitar novas confusões. Ele então, efetuou um disparo para o alto visando dispersar a vítima – o que não aconteceu-. Ainda conforme o advogado, após isso, o autor não se lembra do que aconteceu.

O suspeito contou, ainda, que havia fugido para zona rural após o crime. Sobre a arma utilizada, ele relatou que a escondeu em um estacionamento da cidade. Os policiais foram até o local e encontraram o revólver calibre 38 escondido debaixo de um veículo, dentro de uma sacola. Havia, também, oito munições. Segundo o dono do estabelecimento, o autor sempre usava o local para ir ao banheiro, contudo ele jamais imaginou que a arma poderia estar escondida ali.

O vendedor foi preso e a arma utilizada no crime foi apreendida.

*Com informações: Blog do Madeira