Açougueiro que matou cobrador de dívida em Alfenas se entrega à Polícia

O açougueiro José da Silva Ferreira (conhecido como “Chute”), 54 anos, se entregou à Polícia Civil na noite de segunda-feira. O homem esfaqueou e matou Fábio Fernandes Esteves, 34 anos, na manhã de sábado e, em seguida, fugiu do local do crime, no bairro Vila Betânia.

Na noite de segunda-feira, a advogada do açougueiro entrou em contato com a Polícia Civil para informar que seu cliente queria se entregar. O homem aguardou a presença dos investigadores da Polícia Civil em uma estrada vicinal, próximo ao Matadouro Municipal, no bairro Cascalho.

Uma equipe de policiais foi ao local e efetuou o cumprimento da prisão. Ele alegou, por meio de sua advogada, que esperou o momento oportuno para se entregar por temer pela sua integridade física. Ferreira foi ouvido na 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil e encaminhado para o Presídio, uma vez que havia sido determinada a prisão preventiva.

Acima, o açougueiro José da Silva Ferreira que se entregou por volta das 20h de segunda-feira. Abaixo, a foto utilizado no crime e a vítima em destaque (Fotos: Reprodução/Whatsapp, Arquivo/Minas Acontece e Juquiel dos Santos/Opharol)

Fonte: Alfenas Hoje / Fotos: Reprodução PM