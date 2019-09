Pin Compartilhar 0 Compart.

A associação que representa os jovens empresários e executivos de Belo Horizonte, ACMinas Jovem, tem novo presidente. Bernardo Almeida, que é sócio-fundador do clube de assinaturas Chefmeet e trabalha com mentoria de negócios, assume o cargo pelo biênio 2019/2021.

O executivo tem Especialização em Gestão de Marketing pela Fundação Dom Cabral e é empreendedor em série. Por meio da Multiad Comunicação, agência que fundou em 2008 e esteve à frente até 2016, atendeu marcas tradicionais mineiras, como: Jair Óleos, Pastelaria Marília, Conservadora Impacto e Grupo RP e, nacionais, como: Ibmec, Group Software, Supermix Concretos e Cimentos Liz.

“É um privilégio poder assumir a presidência do Conselho Jovem da ACMinas, para continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Meu objetivo, além de defender e lutar por um ambiente de negócios mais convidativo e colaborativo, é dar mais voz e protagonismo ao jovem empresário da capital e região. São muitas as batalhas que a ACMinas enfrentou em seus mais de cem anos de história, e encarar as iniciativas do nosso conselho como uma extensão desse esforço é um desafio que abraço com muita motivação e confiança” ressalta, Bernardo.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Francisco Dumont