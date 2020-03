Acidentes em Itajubá deixam um morto e dois feridos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Dois acidentes deixaram um morto e dois feridos em Itajubá, entre o último sábado (28) e esta segunda-feira (30). Em entrevista por telefone na manhã desta segunda, o segundo-tenente do Corpo de Bombeiros de Itajubá, Marco Antônio de Oliveira explicou as ocorrências.

No sábado (28), um idoso perdeu o controle do carro e caiu no Ribeirão José Pereira, na avenida BPS, e foi socorrido pelos Bombeiros. “Ao resgatar a vítima, percebemos a ausência de sinais vitais e seguiram o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar até a entrega da vítima no Hospital Escola”, explicou o tenente. O idoso foi levado para o Hospital de Clínicas, mas não resistiu e faleceu.

Já na manhã desta segunda-feira (30), uma colisão entre duas motocicletas próxima a antiga AFL, no bairro Morro Grande deixou duas pessoas feridas. “Uma vítima apresentava fratura exposta no braço esquerdo e a outra teve escoriações leves, ambas foram conduzidas ao hospital”, afirmou.

Fonte e fotos: Ascom Prefeitura