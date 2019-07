Acidentes deixam mortos na região

Motociclista morreu após bater de frente com caminhonete na BR-491; Já na BR-382, caminhoneiro morreu após bater na traseira de outro caminhão

Dois acidentes com vítimas fatais foram registrados no Sul de Minas.

O primeiro aconteceu na quinta-feira (11), quando um motociclista morreu depois de bater de frente com uma caminhonete na rodovia BR-491, em Arceburgo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado no quilômetro 56, em trecho que dá acesso a Monte Santo de Minas.

Ainda segundo os Bombeiros, o motociclista seguia em uma moto com placas de Mococa, São Paulo, e até o fechamento desta edição ainda não havia sido identificado. A vítima morreu ainda no local do acidente.

Já o motorista da caminhonete não teve ferimentos. Houve vazamento de óleo na pista e uma equipe dos bombeiros foi chamada para jogar pó de serragem e evitar novos acidentes.

A Perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou a pista apenas horas depois do acidente.

Já em Estiva, na madrugada desta sexta-feira (12), um homem de 34 anos morreu depois de bater o caminhão que dirigia na traseira de outro caminhão. O acidente aconteceu na BR-382, no km 882 da rodovia.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O caminhão que foi atingido na traseira estava carregado com eixos metálicos, que caíram na pista após o acidente e deixou a faixa direita da pista, no sentido São Paulo, interditada até a remoção dos veículos. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: Corpo de Bombeiros