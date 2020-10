Acidentes deixam mortos e feridos na região

Ocorrências foram registradas em Campo Belo, Cristina e Natércia.

Pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas após acidentes neste final de semana em cidades da região. As ocorrências foram registradas em Campo Belo, Natércia e Cristina.

Casal tem ferimentos após carro perder o freio em Natércia

Um casal teve ferimentos após o carro em que eles estavam perder o freio e descer um morro com cerca de 12 metros. O acidente foi na tarde deste domingo (18), em Natércia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher ficou gravemente ferida pois pulou do veículo ainda em movimento. Ela foi socorrida pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Pouso Alegre.

Já o homem teve apenas ferimentos leves. O veículo só parou após bater em uma cerca.

Jovem de 19 anos morre após batida de carro em Campo Belo

Um a jovem de 19 anos, morreu após um acidente de carro na madrugada deste domingo (18), na BR-354, em Campo Belo. Outras cinco pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos e foram encaminhadas para hospitais da cidade.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após o motorista bater em uma estrutura de proteção metálica da pista. Patrícia de Souza Ribeiro chegou a ser resgatada, no entanto não resistiu e faleceu.

A vítima foi velada e sepultada em Candeias.

Colisão entre motocicleta e carro deixa dois mortos e um ferido entre Cristina e Maria da Fé

Uma batida entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou dois homens mortos e uma mulher ferida na tarde deste domingo (18), na MGC-383, entre Cristina e Maria da Fé.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu após uma conversão da motocicleta na pista. Durante a manobra, a moto se chocou na lateral do veículo, que tombou. Com o impacto da batida, a motocicleta atravessou uma das janelas do automóvel. Dois homens, de 35 e 70 anos, morreram. Já a motorista do veículo foi levada ao hospital de São Lourenço.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, contudo os homens não resistiram e morreram ainda no local. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.

