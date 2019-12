Acidente na MG-170 entre Ilicínea e Guapé, deixam dois mortos e três feridos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Duas pessoas morreram no início da tarde deste sábado (28), na rodovia MG-170, entre Ilicínea e Guapé. No carro ainda haviam mais três passageiros.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do veículo perdeu o controle do carro que veio a colidir fortemente em uma árvore. No carro, além do condutor, estavam mais dois adultos e duas crianças.

A mulher de 48 anos e a criança de nove, ambas passageiras, foram levadas ao pronto socorro de Ilicínea, mas não resistiram. O helicóptero Arcanjo e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e ajudaram no socorro de vítimas presas às ferragens.

Redação CSul – Alisson Marques

Fotos: Redes Sociais