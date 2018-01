Acidente na Fernão Dias deixa trânsito parado em Itatiaiuçu, sentido Lavras BH

Acidente na manhã desta quarta-feira, dia 31, deixa a rodovia Fernão Dias, no sentido Lavras Belo Horizonte, temporariamente bloqueada. O acidente envolvendo uma carreta e um caminhão aconteceu no km 540, na região de Itatiaiuçu.

A colisão provocou três quilômetros de congestionamento, no km 543 ao km 540. Equipes da concessionária Autopista Fernão Dias estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação total da via. Ainda não há informações sobre vítimas.

Na pista sentido Sul, Lavras São Paulo, há lentidão do km 89 ao km 90, na região de Guarulhos (SP), devido ao tráfego intenso de veículos.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução