Acidente: Motocicleta e carro se chocam em Lavras

Na manhã deste sábado, às 10h15, aconteceu um acidente com uma motociclista na rua Tenente Agnelo, no bairro Jardim Floresta. A motociclista, de 25 anos, seguia pela rua e no sentido contrário um automóvel dirigido por uma motorista de 42 anos.

Segundo informações dos bombeiros, a vítima narrou a eles que tentou passar entre o veículo em movimento e um outro estacionado, mas perdeu o controle direcional e bateu na lateral do carro em movimento.

A motociclista caiu no asfalto, ferindo o braço e ombro esquerdo, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Lavras e transportada para a Santa Casa, onde recebeu o atendimento devido. A motociclista não corre risco de morte. A motorista do automóvel não sofreu ferimentos.

Fonte: Jornal de Lavras / Fotos: Reprodução