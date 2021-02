Acidente envolvendo três veículos termina com uma pessoa morta em Cássia

Um homem morreu e outro acabou preso por ingerir bebida alcoólica.

Um homem de 33 anos morreu após um acidente envolvendo três carros na noite deste domingo (14), na LMG-856, em Cássia. De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um dos veículos, um homem de 45 anos, foi preso pelo consumo de bebida alcoólica.

Além da vítima fatal, duas pessoas que estavam no mesmo veículo tiveram ferimentos – uma delas ficou em estado grave. Segundo a PM, o condutor de um dos automóveis (RAV) relatou que seguia sentido Cássia, no momento em que um dos carros envolvidos no acidente (UNO), tentou ultrapassá-lo em local proibido e bateu na lateral de outro veículo que seguia no sentido contrário. O veículo atingido rodou na pista e se chocou em outro (Golf).

Já o motorista do carro que supostamente teria tentado a ultrapassagem em local proibido (UNO), disse à PM que bateu na traseira da (RAV) depois que o pneu de seu carro estourou ao desviar para a esquerda de um veículo que fazia ultrapassagem.

O condutor do carro atingido (Golf), Carlos Henrique Pimenta de 33 anos, morreu no local. Uma das passageiras ficou gravemente ferida e foi levada à Santa Casa de Passos. Uma outra pessoa, que também estava no carro, teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital de Cássia.

O motorista da RAV não teve ferimentos. Dois passageiros que estavam no veículo apresentaram lesões leves e também foram encaminhados ao hospital de Cássia.

Já o condutor do UNO realizou teste do bafômetro por apresentar sinais de embriaguez. O teste apontou o consumo de bebidas alcoólicas. O homem de 45 anos disse aos militares que ingeriu três latas de cerveja. A documentação do veículo estava atrasada.

Ele foi preso e levado ao Presídio de Guaranésia. O carro foi removido ao pátio credenciado.

