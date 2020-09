Acidente envolvendo três veículos deixa dois mortos em Andradas

Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo duas caminhonetes e um caminhão. A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (8), na Rodovia MG-455, em Andradas. Com o impacto da batida, as caminhonetes foram jogadas para fora da pista.

As vítimas são dois homens, ambos conduziam as caminhonetes. Luiz Gustavo Morais, morreu ainda no local. Já Marcelino Santos, faleceu no Hospital Poços de Caldas, após ser levado em estado grave. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves.

As causas do acidente estão sendo investigadas.

Com informações: Portal da Cidade Andradas/Foto: Andradas Espiral