Acidente envolvendo duas carretas e um carro deixa 4 km de congestionamento na Fernão Dias, em Cambuí

No início da madrugada desta sexta-feira (29), o motorista de uma carreta Bitrem perdeu o controle do veículo e acabou causando um acidente que envolveu outros dois veículos. O acidente aconteceu no Km 901,6 da BR-381, próximo a Cambuí.

Segundo o motorista da Bitrem, de 42 anos, ele dirigia a carreta com placas de Carmo do Paranaíba-MG, sentido São Paulo a Belo Horizonte, quando perdeu o controle da direção e colidiu com o muro que divide as pistas na rodovia. Em seguida, o veículo invadiu a pista contrária e se chocou frontalmente com outra carreta que carregava cimentos, que ia em direção à São Paulo.

Com a força da batida frontal entre as carretas, um dos veículos parou na pista de rolamento, enquanto a outra, desgovernada pelo impacto, tombou fora da pista. Um outro carro, veículo da concessionária Arteris que presta atendimento aos usuários, seguia sentido SP quando também se envolveu no acidente.

A pista ficou interditada por 4 horas. Durante os trabalhos de limpeza e remoção dos veículos, houve congestionamento que chegou a 4km.

Apenas o motorista da carreta que invadiu a contramão ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Camanducaia.

Redação CSul – Iago Almeida / Fotos: PRF