Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Lavras

Um motociclista ficou ferido em acidente na noite dessa quarta-feira (04), na bifurcação das ruas Etelvino José da Silva com Agnésio Carvalho de Souza, no bairro São Vicente, em Lavras.

De acordo com os Bombeiros, o condutor de um Fiat Uno, informou aos militares que seguia sentido bairro, quando foi atingido pela motocicleta em sua mão de direção. Já o condutor da motocicleta, alega que o Fiat Uno cruzou em sua frente repentinamente, não tendo como evitar a colisão.

O motociclista teve escoriações pelo corpo e suspeita de fratura na perna esquerda, já a passageira do Fiat Uno foi atingida pelos estilhaços do para-brisa do veículo, ambos foram socorridos pelos Bombeiros e Samu, e encaminhados à UPA.

Fonte e Foto: Bombeiros de Lavras