Acidente entre carro e carreta deixa vítima fatal em Pouso Alegre

Polícia suspeita que condutor tenha sofrido mal súbito no momento do acidente.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar Rodoviária

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta na MG-290, em Pouso Alegre, terminou com uma vítima fatal. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do carro, identificado por Luis Donizeti, invadiu a pista contrária e se chocou com a carreta.

Ainda conforme a PMR, a suspeita é que a vítima tenha sofrido uma mal súbito, tendo em vista que ele não tentava ultrapassagem no momento da batida. Luis morreu no local do acidente.

A vítima era natural de Pouso Alegre. O condutor da carreta não sofreu ferimentos.

*Com informações: G1 Sul de Minas