Acidente entre caminhões deixa 2 motoristas mortos, entre Alfenas e Areado

Um grave acidente entre dois caminhões, na manhã desta quinta-feira, provocou a morte dos dois motoristas. O acidente foi no Km 167 da BR 491, entre Alfenas e Areado, num trecho conhecido como Aterro do Gambá, pertencente a Alfenas.

As vítimas são Claudinei Andrei, 44 anos, natural de Andradas (MG), e Paulo Henrique Aparecido Leite, 32 anos, de Itápolis (SP). O acidente foi por volta das 6h30, quando os caminhões bateram de frente, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros e a Polícia Rodoviária agiram rapidamente para evitar novos acidentes no local. Nos dois caminhões havia perda excessiva de óleo do motor e diesel sobre a pista, causando risco de um princípio de incêndio. Com isso, foi feito o corte dos cabos das baterias do caminhões, isolando o risco.

Um dos caminhões, um guincho com placa de Itápolis, transportava em sua carroceria um veículo (com placa de Lavras/MG), que ficou com cerca de 75% da sua carroceria projetada para fora da prancha do caminhão, que estava na pista. O outro caminhão, com placa de Andradas, estava carregada com caixas de hortifrutigranjeiro, que ficaram espalhadas pela lateral da pista. As vítimas ficaram presas e às ferragens e os bombeiros tiveram que usar equipamentos especiais para retirar os corpos.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução